Kia Motors elege ex-responsável europeu para presidente

By José Manuel Costa on 30 Março, 2020

Ho-sung Song é o novo presidente da Kia Motors Corporation e vai liderar o avanço do “Plano S” estratégico de médio e longo prazo.

O novo presidente da Kia era o diretor de operações globais até agora, tomando o lugar de Han-woo Park, que passa a ser apenas consultor, uma prateleira dourada. Hu-sung Song já tinha sido presidente da Kia Motors Europe, diretor do grupo de planeamento de exportação da Kia Motors Corporation e presidente da Kia Motors França.

No novo cargo, vai liderar o avanço do “Plano S”, a estratégia de médio e longo prazo da Kia e que tem como objetivo levar a marca a uma posição de liderança. Visa uma mudança em direção a veículos elétricos e autónomos, a partir de um modelo de negócio focado em veículos com motores de combustão interna. Até ao final de 2025, a empresa pretende oferecer uma linha completa de 11 veículos elétricos. Com esses modelos, a Kia procura alcançar uma quota 6,6% no mercado global de veículos elétricos (excluindo a China), ao mesmo tempo que eleva o “mix” de vendas de carros ecológicos para 25%.

