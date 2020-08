Kia Renova Stinger com mais tecnologia e retoques de imagem

By Guilherme André on 28 Agosto, 2020











A Kia decidiu renovar o Stinger com novos argumentos tecnológicos e ligeiras alterações de imagem. Começando por fora, os faróis e farolins foram redesenhados, os clientes contam agora com novas jantes de 18 e 19 polegadas e, por fim, são apresentados mais dois níveis de equipamento: Dark e Black Package.

No habitáculo é onde acontece a grande maioria das atualizações. Salta à vista a inclusão de um novo ecrã tátil com 8 polegadas de série (10,25 polegadas em opcional) com os cada vez mais comuns sistemas de conectividade Apple CarPlay e Android Auto. Para além disso, de destacar o igualmente novo painel de instrumentos de 4,2 polegadas. Contudo, há uma opção que garante um ecrã de sete polegadas 100% digital.

Debaixo do capot o V6 3.3 T-GDi foi revisto e ganha 3 cv para o total de 373 cavalos. Há ainda um novo sistema de escape que garante um som mais intenso em modo Sport. Este bloco é acompanhado por uma transmissão automática de oito velocidades. Apesar de não haver previsões de chegada ao mercado nacional, sabemos que vai ser estreado na Coreia do Sul ainda em 2020.

