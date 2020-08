Kia Sonet, é um SUV para países emergentes que serviria na perfeição à Europa

By José Manuel Costa on 12 Agosto, 2020









O Sonet foi feito pela Kia na Índia, pais que será o seu mercado preferencial, mas será exportado para mercados emergente, desconhecendo-se se aparecerá no Velgo Continente.

O Seltos é outro caso de um SUV que merecia uma ida até à Europa. O SUV compacto que a Kia acaba de apresentar, o Sonet, não está pensado para o Velho Continente. Para já porque é produzido na India e isso coloca, desde logo, problemas de qualidade. Depois porque o Sonet iria chocar de frente com o Stonic, de volumetria semelhante.

Mas a verdade é que o Sonet é muito diferente do Stonic, desde logo no estilo, muito mais agressivo e radical, parecendo pensado para uma utilização fora de estrada. Há muitas proteções e revestimentos em plástico preto como nos modelos reservados á utilização fora de estrada.

No interior, destaque para um ecrã de 10,25 polegadas para o sistema de info entretenimento que se combina com comandos físicos, como por exemplo, para o controlo da climatização. Curiosamente, o painel de instrumentos digital está unido ao do sistema de info entretenimento. Os botões são embutidos e quadrados e não redondos como estamos habituados.

No que toca a motorizações, o Sonet oferecerá três blocos: o 1.0 TGDI e o 1,2 litros atmosférico e uma versão diesel com o motor 1.5 CRDi. Podem ser acoplados a caixas de velocidades manual ou automática de dupla embraiagem. Estará disponível a caixa manual com embraiagem eletrónica.

