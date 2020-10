Kia supera expetativas no terceiro trimestre de 2020 na Europa

By Guilherme André on 21 Outubro, 2020

Com o mercado automóvel em clara recuperação, algumas marcas mostram resultados positivos no terceiro semestre de 2020. É o caso da Kia que anunciou, de acordo com os dados da Associação Europeia de Construtores de Automóveis (ACEA), o melhor trimestre de sempre da história da marca em solo europeu. De facto, entre julho e setembro o fabricante sul-coreano matriculou 132 933 unidades, o que representa um aumento de 10% face ao período homólogo em 2019. Este resultado destrona assim o anterior melhor trimestre de sempre (janeiro a março de 2019), onde conseguiram vender 132 174 unidades.

Este bom resultado tem uma grande influência dos veículos eletrificados da marca, visto que são as principais áreas de crescimento da Kia em 2020. A gama composta por MHEV, HEV, híbridos plug-in e automóveis 100% elétricos representa agora 28,6% do total de vendas da Kia na Europa, ou seja, mais de 1 em cada quatro veículos é eletrificado. Apesar deste trimestre positivo, a Kia continua com uma perda de 20% nas vendas globais de 2020 na Europa.

