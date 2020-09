Kia XCeed híbrido plug-in chega a Portugal e já sabemos quanto custa

By Guilherme André on 17 Setembro, 2020

A Kia anunciou a chegada do XCeed PHEV (híbrido plug-in) ao mercado português. O SUV eletrificado chega a tempo do Encontro Nacional de Veículos Elétricos (ENVE 2020) que decorre este fim-de-semana. Os clientes que estiverem interessados em conhecê-lo podem ir até Lisboa onde vão estar algumas unidades para test-drives.

Debaixo do capot, o XCeed PHEV está equipado com um motor a combustão de 1.6 litros, associado a um propulsor elétrico de 44,5 kW. E conjunto, debitam um total de 141 cv e 265 Nm de binário, valor esse que permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 11 segundos. O motor elétrico é “alimentado” por uma bateria de polímero de iões de lítio de 8,9 kWh. Assim, em modo 100% elétrico é possível percorrer até 59 km (ciclo urbano WLTP).

Nesta primeira fase de lançamento, o Kia XCeed PHEV vai ser lançado numa versão denominada “First Edition, limitada a 100 unidades e com um preço promocional de 34 490€ para particulares. Destaca-se igualmente a campanha especial para empresas por 27 490€ + IVA, com o atrativo suplementar do escalão mínimo de tributação autónoma de 5%. Conheça todos os detalhes do XCeed no nosso ensaio.

