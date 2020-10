KTM X-Bow GTX, um monstro das pistas com 530 cavalos

By Guilherme André on 16 Outubro, 2020









A KTM revelou o novo X-Bow GTX, um carro pensado para quem pretende um “monstro” para os track day. Com um desenho quase de veículo de corrida, o X-Bow recorre a um monocoque em fibra de carbono, de origem Dallara, que pesa apenas 80 kg. Tudo isto é acompanhado por um motor 2.5 TFSI, de origem Audi, que garante 530 cavalos e 650 Nm de binário. É um facto que não é um dos carros mais potentes que existem, mas tem um dado muito importante a favor: o peso. De facto, o KTM X-Bow GTX pesa 1048 kg, o equivalente a um Mazda MX-5.

No interior, encontramos dois bancos de competição em carbono e kevlar com cintos de segurança de seis pontos. Destaque ainda para os pedais ajustáveis e um ecrã central para que não falte nada ao condutor. Para além disso, está ainda equipado com uma direção assistida configurável em três níveis, tem um depósito de 120 litros a pensar nas corridas de resistência, suspensão regulável da Sachs e ainda um sistema de travagens de alta performance. Por fim, tudo isto tem um preço. O KTM X-Bow GTX começa nos 230 mil euros.

