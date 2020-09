Lamborghini Aventador atinge marco histórico

By Guilherme André on 10 Setembro, 2020

A Lamborghini anunciou que já foram produzidas 10 mil unidades do Aventador. Curiosamente, a unidade que atingiu este marco histórico é um SVJ Roadster de cor Grigio Acheso (cinzento) com decoração em Rosso Mimir (vermelho). A isto acrescenta-se um interior com um revestimento em vermelho e preto. A viagem ainda é longa, visto que o Aventador vai da fábrica de Sant’Agata Bolognese em Itália até à Tailândia.

No mercado desde 2011, o Aventador surgiu sobre a forma de LP 700-4. Na altura, estava equipado com o motor V12 de 700 cavalos, uma marca de referência no mundo dos superdesportivos à época, que permitia acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,9 segundos e atingir 350 km/h. Pelo caminho surgiram a variante Roadster e o Aventador J, ambos em 2012. Quatro anos mais tarde a Lamborghini decidiu lançar uma série especial de homenagem ao Miura, denomiado Aventador Miura Homage, ano esse que serviu, igualmente, para apresentar o Aventador S com 740 cavalos.

Por fim, em 2018 foi revelado o SVJ, um supercarro limitado a 900 unidades, equipado com o motor V12 com 770 cavalos e 720 Nm de binário. Este tem o o título de veículo de produção mais rápido em Nürburgring.

