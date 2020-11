Lamborghini Aventador S e Porsche 911 GT3 RS frente a frente em duelo de titãs

By Guilherme André on 13 Novembro, 2020

Mais uma vez, Tiff Needell, através do canal de Youtube LoveCars, voltou a colocar dois supercarros frente a frente. Ao contrário do anterior em que era um confronto entre clássico e atualidade, desta vez é uma guerra de países: Itália contra Alemanha. O apresentador decidiu fazer a típica drag race entre o um Lamborghini Aventador S e um Porsche 911 GT3 RS. Contudo, parece ser uma corrida algo desnivelada, tendo em conta que o supercarro italiano é perto de 200 cavalos mais potente do que o modelo alemão. Contudo, o GT3 RS é mais leve do que o Aventador. O suficiente para uma batalha equilibrada? Veja o vídeo em baixo.

Fonte: Lovecars

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI