Lamborghini celebra meio século do Jarama

By João Isaac on 13 Novembro, 2020

















Depois do Urraco, este ano é também altura de celebrar o 50º aniversário de outro icónico Lamborghini, o Jarama, modelo apresentado no Salão de Genebra em março de 1970. A marca italiana foi buscar o nome a uma região espanhola a norte de Madrid conhecida pelos seus touros, símbolo da Lamborghini.

O Jarama utiliza um motor V12 de 4 litros colocado na dianteira, obviamente. Foi desenvolvido com base nos seus antecessores 400 GT e Islero e o seu design é da autoria de Marcello Gandini da Carrozzeria Bertone. A sua velocidade máxima é 260 km/h.

O chassis do Jarama foi revisto e utiliza travões de disco às quatro rodas, sendo que na frente eram já ventilados. As jantes de magnésio Campagnolo são um dos seus destaques. O V12 é alimentado por seis carburadores duplos Weber, levando a potência até quase aos 350 cavalos.

Foram produzidos 328 exemplares do Jarama, um dos mais importantes Lamborghini da história, uma vez que foi o último verdadeiro GT, com motor na dianteira. Depois dele, só o LM 002 e o recente URUS, propostas bem distintas do Jarama.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI