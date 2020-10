Lamborghini Essenza SCV12, o carro com o melhor som da atualidade?

By Guilherme André on 13 Outubro, 2020

A Lamborghini decidiu criar o Essenza SCV12, um hiperdesportivo pensado para as pistas. Como tal, a fase de testes tem acontecido exatamente no habitat natural e, como mostra o vídeo em baixo, andou a fazer umas voltas em Monza, Itália. O bloco V12 tem 6,5 litros, permanece atmosférico, e com 830 CV consegue ser mais potente que o propulsor do Sian Hybrid. Diferente do mais radical Lamborghini para a estrada, o Essenza SCV12 terá uma produção limitada a 40 unidades.

O carro foi desenhado pela Lamborghini Squadra Corse, a divisão de competição da casa de Sant’Agata Bolognese, para ser usado em pista tendo profundas melhorias face a um Aventador, onde o Essenza SCV12 tem o seu remoto ponto de partida. Rumores dizem que este poderá ser o carro que será usado pela Lamborghini na categoria “Hypercar” das 24 Horas de Le Mans 2021.

O pacote aerodinâmico está baseado naquele que e usado no Huracan GT3 de competição, com dupla entrada de ar no capô, uma tomada de ar no tejadilho, um generoso spliter dianteiro, pequenas asas que direcionam o ar e generosas entradas de ar para refrigerar a mecânica. O spoiler traseiro é totalmente regulável. Contas feitas, são gerados 1200 kgs de força descendente a 250 km/h, mais 400 kgs que num McLaren Senna.

Contudo, o principal destaque é mesmo o som que sai do escape. Será este o último atmosférico da Lamborghini? Só o tempo o dirá, mas até lá delicie-se com o som do Essenza SCV12.

