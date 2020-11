Lamborghini Huracán Performante enfrenta Tesla Model S em drag race

By Guilherme André on 26 Novembro, 2020

É do domínio comum que o Tesla Model S é uma verdadeira “bomba” no que diz respeito a drag race. Até agora, venceu praticamente todos os adversários que o tentaram bater, apesar de existir algumas exceções. Será o Lamborghini Huracán Performante um deles? Foi o que tentaram descobrir os rapazes da AutoTrader que juntaram ambos numa drag race. Este duelo de engenharia italiana contra inovação americana tem um desfecho que, para muitos, pode ser surpreendente. Se por um lado o motor V10 do Lamborghini apresenta menos potência face ao Model S, é um verdadeiro “peso pluma” quando comparado com o elétrico da empresa de Elon Musk. Será que o Tesla Model S consegue vencer mais um adversário? Veja o vídeo.

Fonte: AutoTrader

