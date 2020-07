Lamborghini mostra vídeo do SCV12 com Emanuele Pirro ao volante

By José Manuel Costa on 30 Junho, 2020







Antes do lançamento oficial do carro, a Lamborghini libertou um vídeo, curto, do brutal SCV12 no Autódromo de Imola com Emanuele Pirro.

Fica evidente como este carro destinado a uma utilização em pista é verdadeiramente brutal e Pirro não hesitou em atirar com o carro de curva para curva. O italiano, responsável pelo desenvolvimento na Lamborghini Squadra Corse, tem estado na cuidar que o SCV 12 seja imperial em pista.

O SCV12 não será feito a partir do Aventador, mas terá totalmente novo feito em fibra de carbono desenhado pela Lamborghini Squadra Corse. Muitas peças serão da competição como as suspensões “push-rod” que na traseira estão ligadas diretamente á caixa de velocidades, jantes de magnésio e pneus Pirelli. O motor é uma versão modificada do V12 aspirado de 6.5 litros que, graças a uma tomada de ar dinâmica colocada por cima do tejadilho, permite chegar aos 830 CV. A aerodinâmica é muito apurada, dizendo a Lamborghini que o carro produz mais força descendente que o Huracan GT3.

