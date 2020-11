Lamborghini prepara-se para lançar Huracán mais agressivo

By Guilherme André on 16 Novembro, 2020

A Lamborghini deixou-nos um teaser daquele que será o Huracán mais agressivo de sempre. O denominado STO (Super Trofeo Omologato), é uma variante inspirada no carro de competição Super Trofeo e, por isso, podemos esperar vários elementos exclusivos. Para já, a imagem mostra-nos a silhueta do veículo tapada por uma espécie de véu, mas rapidamente percebemos que vai adotar uma asa traseira de enormes dimensões. Para além disso, deverá receber apêndices aerodinâmicos em fibra de carbono. Destaque ainda para uma entrada de ar instalada no tejadilho, bem ao estilo da que podemos encontrar no veículo de competição.

Quanto ao motor, vai manter o famoso V10 de 5.2 litros atmosférico, mas ainda não sabemos valores de potência. Contudo, podemos esperar algo na casa dos 640 cavalos. Seja como for, a Lamborghini vai dar-nos todas as informações no dia 18 de novembro de 2020, data de estreia desta nova variante mais agressiva daquele que é o modelo mais vendido de sempre da Lamborghini.

