Lamborghini revela Huracán STO e é, basicamente, um carro de corridas para a estrada

By João Isaac on 18 Novembro, 2020















O Lamborghini Huracán STO é a mais recente criação da casa de Sant’Agata Bolognese e a sigla STO, de Super Trofeo Omologata, não deixa quaisquer dúvidas de que se trata da versão de estrada dos Huracán de competição. O STO é o sucessor do Performante e está apenas disponível na configuração de tração traseira.

Considerando a versão que substitui, o STO fez uma dieta de 43 quilogramas graças ao fato de fibra de carbono que vestiu, ocupando agora 75% da carroçaria. O para-brisas é 20% mais leve e também as jantes contribuem para a redução de peso. Na balança, o STO marca apenas 1339 kg. Também a aerodinâmica foi alvo de especial atenção.

O motor V10 mantém os 640 cavalos mas apresenta um binário ligeiramente inferior que as versões anteriores, agora de 565 Nm. Estão disponíveis três novos modos de condução: STO, Trophy e Rain. O tradicional sprint de 0 a 100 km/h demora apenas 3 segundos e os 200 km/h chegam em 9. A marca italiana diz que as primeiras unidades serão entregues durante a próxima primavera.

