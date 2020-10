Lamborghini Urraco celebra 50 anos de vida

By João Isaac on 10 Outubro, 2020







































Celebra-se este ano o 50º aniversário de um dos ícones da Lamborghini, o Urraco. O modelo foi revelado em outubro de 1970 no Salão de Turim e destacou-se imediatamente pelas suas soluções inovadoras, em grande parte devidas à criatividade e trabalho do engenheiro Paolo Stanzini, Chief Technical Officer da Lamborghini à data. O design é da responsabilidade do mestre Marcello Gandini, nessa altura o principal designer da Carrozzeria Bertone.

O Urraco é um coupé com carroçaria 2+2 e utiliza um motor V8 colocado em posição central. A suspensão é independente e utiliza configuração McPherson quer à frente, quer atrás, uma estreia entre automóveis de produção. O Urraco foi inicialmente revelado com um motor com 2.5 litros de cilindrada capaz de uma potência de 220 cavalos e de lhe conferir uma velocidade máxima de 245 km/h. O V8 destacou-se por utilizar apenas uma árvore de cames à cabeça por cada bancada de cilindros e também pelo desenho da cabeça do motor e dos êmbolos, possibilitando uma superior taxa de compressão.

O Urraco P250 foi produzido entre 1970 e 1976, mas em 1975 chegou ao mercado uma nova versão designada por P200, com motor dois litros e 182 cavalos, apontada apenas ao mercado italiano. Acima dos P200 e P250 surgiu ainda o P300 com motor 3.0 litros e 265 cavalos de potência. Entre 1970 e 1979 foram produzidas 520 unidades do P250, 66 do P200 e 190 do mais potente, P300.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI