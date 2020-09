Lamborghini Urus fica menos discreto com novas cores

By Guilherme André on 29 Setembro, 2020















A Lamborghini anunciou novas cores e decorações para o Urus. O denominado pack Graphite Capsule acrescenta 16 novas combinações ao catálogo daquele que é um dos SUV mais velozes do mundo. No exterior, há quatro novas cores, todas elas com acabamento em mate. Falamos do branco (Bianco Monocerus), preto (Nero Noctis), cinzento brilhante (Grigio Nimbus) e um cinza mais “normal” (Grigio Keres). Tudo isto pode ser combinado com novas decorações pouco discretas em Neon. Este encontra-se na dianteira, jantes de 23 polegadas exclusivas, saias laterais e na traseira. Sem esquecer o acabamento em preto cromado nas ponteiras de escape.

Contudo, a personalização não fica pelo exterior. No habitáculo este mesmo pack acrescenta detalhes em alumínio escuro que pode ser encontrado no tablier. A mesma cor Neon continua no interior em alguns detalhes como o logo no encosto da cabeça.

