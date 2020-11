Land Rover Defender da geração anterior recebe preparação com 575 cv

By Guilherme André on 4 Novembro, 2020









A Bowler ficou conhecida pelas preparações realizadas a modelos da Land Rover. Contudo, em 2019 atingiu outro patamar após ser adquirida pelo grupo Jaguar Land Rover e passou a incorporar a divisão de operações especiais, SVO. Esta junção aconteceu no final de 2019 e, desde então, têm andado a desenvolver o projeto que apresentamos hoje. Conhecido internamente como CSP 575, é uma versão melhorada do Land Rover Defender 110 Station Wagon. Este é feito com base na plataforma Cross Selector Platform (CSP), utilizada pela Bowler nos Rally-raid.

Para além disso, está equipado com um motor V8 5.0 litros com compressor, o mesmo utilizado, por exemplo, no Jaguar F-Type SVR, que debita 575 cavalos. Estes números é realmente de meter respeito, principalmente depois do patrão da SVO garantir que a aceleração dos 0 aos 100 km/h faz-se em meros quatro segundos. Curiosamente, a marca conseguiu homologá-lo para estrada, mesmo com todas as modificações focadas em provas de rally-raid.

Mais se acrescenta que no interior encontramos uma roll-cage e quatro bancos desportivos. A SVO anuncia que cada unidade demora cerca de mil horas de trabalho e o preço começa nos 223 mil euros no Reino Unido. Para já este é o primeiro projeto da Bowler após comprada pela SVO, mas, entretanto, já referiram que o novo Land Rover Defender também vai receber tratamento semelhante.

