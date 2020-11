Lego reproduz o novo McLaren Senna GTR

Se é fã de automóveis, mas também de Legos, então esta criação é perfeita para si. O novo Lego Technic McLaren Senna GTR é, tal como o nome indica, a reprodução do supercarro britânico. Esta que é a versão não homologada para estrada combina elementos exclusivos que a Lego tentou reproduzir minuciosamente. “A equipa responsável pelo design do McLaren Senna GTR trabalhou incrivelmente próxima dos seus homólogos do Grupo LEGO para captar as suas linhas e essência deste incrível supercarro para os construtores de LEGO Technic. Tal como no real, o modelo LEGO está cheio de detalhes, desde o aileron traseiro aos pistons móveis no motor V8 ou as portas diédricas, o que faz com que estejamos tão orgulhosos do modelo LEGO como do carro real”, afirmou Robert Meville, diretor do design da McLaren.

Quanto ao brinquedo, este é composto por um set de 830 peças. Este é o primeiro supercarro da McLaren a ser recriado em Lego Technic e doi desenhado para “construtores” a partir dos 10 anos. Por fim, o McLaren Senna GTR de brincar não chega a tempo do Natal de 2020, isto porque só está disponível a partir de 1 de janeiro de 2021. O preço começa nos 49,99€.

Fonte: Lego

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI