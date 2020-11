Lego vai lançar mítica carrinha do Ghostbusters com mais de 2000 peças

By Guilherme André on 6 Novembro, 2020

















O filme Ghostbuster, ou Caçador de Fantasmas em português, é um dos títulos conceituados de Hollywood. Agora, a Lego decidiu lançar um novo brinquedo para os fãs do filme, mais precisamente, a Ecto-1 , a recriação da mítica carrinha utilizada no filme. A Cadillac Miller-Meteor de 1959 vai ser constituída por 2352 peças e vai medir 47 centímetros. Tal como podemos ver nas fotos, é bastante semelhante e a Lego não deixou escapar nenhum detalhe. Aliás, a empresa afirma que esta Ecto-1 é a recriação “mais detalhada” de sempre.

Dentro das curiosidades, os clientes vão contar com um volante funcional. “Adoro criar veículos da Lego e, tendo desenhado anteriormente o James Bond Aston Martin DB5 da Lego, adorei o desafio de trabalhar neste Ecto-1. Esta é a versão mais detalhada que alguma vez criamos. Está repleto de detalhes autênticos”, afirma Michael Psiaki, designer da Lego. Este kit chega aos mercados a 15 de novembro.

Fonte: Lego

