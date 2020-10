Lembra-se da Vanwall? Está de regresso com novas réplicas dos seus automóveis

A Vanwall é imediatamente associada a outros nomes icónicos do desporto motorizado britânico como a Lotus, a Jaguar e a Aston Martin mas destaca-se pelo facto de ter sido o primeiro automóvel produzido naquela ilha a vencer uma prova da categoria máxima da competição motorizada. O feito foi conseguido em 1958 pelo Vanwall VW5 e a correr “em casa”. A Vanwall foi também o primeiro nome a vencer o troféu de construtores, distinção que só se iniciou oito anos depois do primeiro campeonato.

Se é fã desta era do desporto motorizado e caso disponha na carteira de uma volumosa quantia de dinheiro, fique a saber que pode comprar um Vanwall novo, uma reprodução fiel dos seus automóveis daquela época.

Apenas serão construídos seis exemplares e apenas cinco serão comercializados. O restante exemplar passará a fazer parte da Vanwall Historic Racing Team. Quase nos esquecíamos de falar do mais importante, o preço de tão relevante máquina: cerca de 2,2 milhões de euros.

