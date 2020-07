Lembra-se do belo Maserati MC12? Fique a conhecer como é que o carro nasceu

By José Manuel Costa on 20 Julho, 2020

Frank Stephenson é um designer que colocou o seu nome em alguns dos mais icónicos carros da indústria automóvel. O Maserati MC-12 foi um deles.

No vídeo poderá ficar a conhecer melhor o estilo do MC12 e verá como Frank Stephenson o volta a desenhar, desta feita com o recurso a um caneta Bic. Verá como é que o designer nascido em Marrocos deu a volta a uma área específica do carro.

O Maserati MC12 partilhou a base e a mecânica com o Ferrari Enzo, mas era um carro maior e mais alto que o Ferrari. Veja o vídeo e perceba como é que as janelas do Enzo tiveram influência no estilo do Maserati.

