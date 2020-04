Lembra-se do Fiat Coupé desenhado por Chris Bangle? E se regressasse em 2022?

By José Manuel Costa on 20 Abril, 2020



















Sim, passaram 20 anos desde que a internet explodiu e que a Fiat acabou com o espetacular Coupé desenhado pelo jovem Chris Bangle e pela Pininfarina (exterior e interior) respetivamente.

Lançado em 1993, a casa de Turim acabou com o coupé no ano 2000, para tristeza de um grupo de apaixonados pelo carro de linhas sensuais, pouco convencionais e controversas. O projeto liderado no estilo pelo jovem Chris Bangle não tnha absolutamente nada a ver com o que era habitual na Fiat. O desenho estava muito à frente no seu tempo e a verdade é que se olhar para um Fiat Coupe, particularmente um 2.0 Turbo com jantes grandes, ninguém dirá que é um carro a caminho dos 30 anos.

Foram vendidas mais de 72 mil unidades, mas mesmo assim a Fiat não quis dar sequência ao projeto e o carro “morreu” sendo hoje amplamente procurado, mas com poucas unidades disponíveis. E a verdade é que continuam a existir muitos adeptos do Coupé e um designer italiano decidiu recriar o modelo original.

Gaspare Conticelli chanou-lhe Fiat Coupé Tribute e trouxe a obra de Bangle para uma nova dimensão. Além de receber todas as tecnologias do século XXI, os para choques foram redesenhados, as jantes são diferentes e a zona vidrada foi reduzida.

Todas as outras características do Coupé foram mantidas de uma forma rejuvenescida, num conjunto do muito bom gosto. Não há informações sobre o interior, mas acredita-se que Conticelli seguiu a mesma ideia da Pininfarina. O motor deste modelo muito especial seria o 1.4 litros turbo do Fiat 124 Abarth, com a possibilidade de colocar um motor mais potente. Ou então, a Fiat recebe o projeto de braços abertos e leva-o, mesmo, para o século XXI aplicando-lhe uma motorização elétrica.

