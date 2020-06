Lembram-se do Teste do Alce? Skoda Superb e VW Passat GTE falharam o teste!

By José Manuel Costa on 2 Junho, 2020

Os suecos continuam a fazer o teste do Alce e acreditando que os testes estavam a ser feitos debaixo das regras SAE que homologam estes ensaios, as carrinhas Skoda Superb e VW Passat GTE falharam o teste do Alce.

Foi a publicação sueca “Teknikens Varld” quem efetuou os ensaios e nós no AUTOMAIS acreditamos na boa fé dos nossos camaradas de trabalho suecos. Os ensaios, como deve ser feito, começam com velocidades baixas e ao passo que o veículo passa determinada velocidade, passa a outro patamar.

O primeiro carro a ser examinado foi o Skoda Superb que começou por realizar o teste a 65 km/h. O Skoda conseguiu cumprir o desvio múltiplo de trajetória, mas com alguma dificuldade, com a traseira a chicotear e atingindo um dos cones. A velocidade subiu para os 68 km/h e o Superb ficou mais instável, dando muito trabalho ao condutor. Quando o teste foi feito aos 70 km/h, aumentou a sobreviragem e as dificuldades. Aos 72 km/h, o carro não foi capaz de completar o teste.

Para quem acha que foi um exagero, a revista sueca mostrou o teste feito ao Peugeot 508 que cumpriu sem problemas a 78 km/h e a carrinha Mercedes Classe C cunoriu o ensaio a 74 km/h. Em ambos os cassos, o ESP recolocou tudo no seu lugar, deixando alguma margem de sobreviragem, mas deixando margem de controlo ao condutor.

Inesperadamente, a carrinha VW Passat GTE não conseguiu fazer melhor que o Superb e acabou fora dos limites do teste, sendo incapaz de o cumprir sem despiste.

Veremos se o grupo VW vai olhar para isto com algum cuidado, pois alguns construtores foram intimados a proceder a alterações nos ESP para evitar despistes violentos na eventualidade de uma mudança de velocidade abrupta.

