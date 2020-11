Leon e-HYBRID: chega ao mercado o primeiro plug-in da SEAT

By João Isaac on 18 Novembro, 2020





Para além da família de SUV, bem como do best seller Ibiza, o Leon tem sido um dos principais pilares do crescimento da marca espanhola. Assume-se igualmente como um dos precursores do processo de eletrificação da gama, apostando agora em motorizações híbridas plug-in, disponíveis quer na carroçaria de hatchback de 5 portas, quer na mais versátil Sportstourer.

Debaixo do capot, o motor 1.4 TSI está associado a um motor elétrico, alimentado por sua vez por uma bateria de iões de lítio, desenvolvendo em conjunto uma potência de 204 cavalos e 350 Nm de binário. Com a bateria de 13 kWh, o Leon poderá percorrer até cerca de 64 quilómetros em modo puramente elétrico.

A propulsão elétrica pode ser utilizada até aos 140 km/h e graças à combinação de ambos os motores, o Leon e-HYBRID declara uma autonomia máxima de cerca de 800 quilómetros. Recorrendo a uma wallbox com potência de 3,6 kW, a bateria pode ser carregada em cerca de três horas e meia ou em menos de seis através de um carregador de 2,3 kW.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI