Lexus atinge marca de 5 milhões de SUV vendidos

By Guilherme André on 24 Agosto, 2020

Atualmente, o segmento dos SUV continua a ser tendência e, por isso, não é de estranhar que a Lexus tenha chegado às 5 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. A história começou com o Lexus LX em 1996 que foi seguido pelo RX dois anos depois. Estes dois modelos foram os primeiros impulsionadores da marca no segmento de SUV premium que é hoje um dos mais concorridos. Com o passar dos anos foram acrescentados à gama o GX, o NX (tamanho médio) e o crossover urbano UX. Os SUV são de tal maneira importantes para a marca nipónica que representam dois terços das vendas totais.

Decompondo estes 5 milhões por modelos, os RX e RX L são de longe os mais procurados com 3 136 223 unidades vendidas. No segundo lugar surge o NX (853 035 unidades), seguido pelo LX (487 229 veículos), GX (445 965 unidades vendidas) e, por fim, o mais recente UX, lançado em 2018, que já conta com 110 899 exemplares vendidos.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI