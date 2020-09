Lexus RX ganha edição especial

By Guilherme André on 17 Setembro, 2020















A Lexus anunciou o lançamento de uma nova edição especial, denominada Sport Edition, para o RX. Prevista apenas para o mercado europeu, esta variante acrescenta novos detalhes ao SUV nipónico. Começando pelo exterior, o RX ganha grelha e capas dos espelhos retrovisores em preto inspiradas na versão F Sport e ainda jantes de 20 polegadas.

No interior, o Lexus RX Sport Edition recebe bancos com revestimento Tahara que é, de acordo com o construtor, “um produto durável feito com materiais de origem não animal”. Ou seja, é um material que se parece com pele, mas que na verdade não é. Cada vez mais comum nos carros atuais é a inclusão de várias soluções tecnológicas. Como é o caso do sistema de infotainment compatível com conectividade Apple CarPlay e AndroidAuto. No que diz respeito a segurança, a Lexus inclui, por exemplo, sistemas como Travagem Automática de Emergência. Por fim, esta edição especial tem um dado muito curioso. É que a produção da mesma é limitada a apenas um ano.

