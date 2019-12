Lexus vai estar nas 24 Horas de Nurburgring com um LC

By José Manuel Costa on 19 Dezembro, 2019

A marca japonesa de luxo do grupo Toyota confirmou que vai estar presente na 48º edição das 24 Horas de Nurburgring, que se vai disputar entre os dias 21 e 24 de maio de 2020. Será a terceira participação da Lexus na prova de endurance alemã, disputada no famoso “Inferno Verde”. Será usado um Lexus LC da categoria GT3 com motor V8 biturbo que está a ser desenvolvido para os veículos de estrada.

Além de promover o desenvolvimento do motor V8, a Toyota vai permitir que os engenheiros da Lexus possam usar tecnologias avançadas que possam vir a ser usadas nos carros de estrada. Por exemplo, o desenvolvimento da carroçaria, da suspensão e do controlo da direção.

No primeiro caso, será analisada a estrutura ideal, com baixo peso e elevada rigidez torsional, ao mesmo tempo que se desenvolvem e comprovam novos componentes aerodinâmicos e novas tecnologias de ajuda ao condutor. No segundo caso, os técnicos buscam reduzir o peso das suspensões, aumentar a rigidez, utilizar rodas levez e reduzir o peso suspenso e desenvolver novos amortecedores de resposta rápida em todas as circunstâncias.

Ao volante do Lexus LC estará um conjunto de pilotos com experiência e sensibilidade para este trabalho de desenvolvimento. Hiroaki Ishiura (6ª vez na prova), Masahiro Sasaki, Kazuya Oshima e Naoya Gamo.

Com esta participação, a Lexus marca o 14º ano consecutivo à partida das 24 Horas de Nurburgring, tenho sempre utilizado carros diferentes do habitual feitos por colaboradores e por uma equipa de mecânicos e engenheiros da Lexus e da Toyota.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI