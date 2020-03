Lotus deverá lançar novo modelo com motor V6 híbrido ainda este ano

By José Manuel Costa on 17 Março, 2020







A casa de Hethel deverá lançar mais um novo modelo ainda este ano, com motor central V6 híbrido e estilo inspirado no Evija.

As fotos mostram o Lotus Esprit Concept mostrado em 2010 (!), pois o novo carro será talvez menos exuberante e terá um motor V6 híbrido, sendo um herdeiro claro do Esprit original, ocupando o “buraco” existente na atual gama da marca britânica propriedade da Geely. Usará uma nova plataforma feita em alumínio colado e rebitado, que será a base para quase toda a nova gama da Lotus que a Geely vai implementar. O sistema híbrido deverá usar a mesma tecnologia dos modelos híbridos vendidos pela Volvo. Deverá termais de 500 CV o que o colocará no patamar do Porsche 911, por exemplo. A ideia é que o carro respeite as normas de emissões na China e nos EUA, para assim subir a produção de 1500 carros/ano para um valor de 5 mil unidades por ano.

