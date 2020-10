Lucid Air foi a Laguna Seca e ficou perto do tempo feito pelo Tesla Model S Plaid

By Guilherme André on 1 Outubro, 2020

Numa altura em que já foram feitos todos os testes comparativos entre o Tesla Model S e o Porsche Taycan, dois dos elétricos mais falados da atualidade, parece que o modelo norte-americano tem de se preocupar com um novo rival. A Lucid Motors está empenhada em provar que consegue ser melhor do que a marca liderada por Elon Musk e até estão a “copiar” os passos. De facto, passaram poucos dias desde o anúncio de que o Tesla Model S Plaid, o mais recente e “radical”, tinha realizado 1:30.3 numa volta rápida em Laguna Seca. Agora, a Lucid levou o protótipo Air com três motores à mesma pista.

De acordo com a própria marca, o Lucid Air realizou uma volta em 1:31.3, ou seja, um segundo atrás do rival da Tesla. Contudo, fizeram saber que este tempo ainda pode ser melhorado, visto que ainda se encontram a desenvolver este protótipo com três motores. “Nós vamos continuar a mostrar o nosso trabalho à medida que a empresa realiza melhorias na plataforma e sistemas do veículo, até ao início da produção que começa na primavera de 2021. Entretanto, trabalhar no carro com três motores vai continuar a ser desenvolvido em paralelo e pretendemos continuar a partilhar mais conquistas no futuro”, podemos ler em comunicado. Ou seja, a Lucid Motors vê este Air com três motores como uma “variante desportiva” que, ao que parece, quer fazer frente ao Tesla Model S Plaid. Será um rival à altura?

