Lucros da BMW sofrem quebra devido à pandemia de Covid-19

By João Isaac on 9 Novembro, 2020

A BMW revelou em comunicado oficial como a atual situação de pandemia influenciou negativamente os seus lucros. O grupo, que inclui as marcas BMW, Mini e Rolls-Royce, referiu que o seu resultado operacional de janeiro a setembro de 2020 de 2622 milhões de euros foi inferior em 48,2% relativamente a período homólogo de 2019.

Os seus lucros caíram em quase 40% e tal como outras marcas de automóveis, também a marca bávara se viu obrigada a pausar as suas operações, reduzindo a produção face à muito menor procura por automóveis novos. No entanto, Oliver Zipse, presidente da BMW, referiu também que os resultados no terceiro trimestre foram encorajadores e que parecem estar no caminho certo para se atingirem os resultados previstos para 2020.

