Lupa E26, um carro elétrico com 400 km de autonomia e preço baixo

By Guilherme André on 8 Outubro, 2020

Se está a pensar comprar um carro elétrico sabe que um dos grandes entraves continua a ser o preço. De facto, ainda continuam a ser mais caros quando comparados com os carros a combustão. No entanto, a maior procura por veículos deste género tem aumentado, igualmente, a oferta. Desta vez trazemos um carro feito “aqui ao lado”, em Espanha. Falamos do Lupa E26, um elétrico criado por uma startup que garante até 400 km de autonomia a um preço baixo. A empresa afirma que este modelo vai mesmo ser produzido e, de acordo com as previsões, chega ao mercado em 2023, com as encomendas a começar em 2022.

Até lá, vão continuar a desenvolver um produto que, se fosse lançado hoje, seria realmente barato. Uma das possibilidades do Lupa E26 é a possibilidade de o comprar sem bateria por 9400€. Caso queira utilizar a bateria de 42 kWh, com autonomia balizada entre os 320 e 400 km, o preço sobe para os 17 mil euros. Mesmo com bateria, continua a ser um carro verdadeiramente barato para a realidade atual. Para se ter uma ideia das dimensões do modelo, a empresa afirma que é do mesmo segmento do Renault Zoe. Ou seja, a Lupa pretende trazer para o mercado um carro elétrico acessível.

