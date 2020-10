Mais de 17 mil veículos apanhados em excesso de velocidade em Lisboa

By Guilherme André on 16 Outubro, 2020

O excesso de velocidade é uma das principais infrações praticadas pelos condutores a nível mundial e, infelizmente, é uma das principais causas de acidentes rodoviários e ainda mortes na estrada. Em Portugal, a contraordenação pode ser considerada de três formas, consoante a velocidade: muito grave, grave ou leve.

Agora, o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), divulgou uma estatística, através da página oficial de Facebook, das infrações por velocidade entre 1 de janeiro e 30 de setembro de 2020, na capital portuguesa. De acordo com os dados, nos três primeiros trimestres de 2020 foram apanhados 17 644 veículos em excesso de velocidade. Deste número, 2885 foram consideradas muito graves, 14 272 graves e 47 leves.

Veja todas as contraordenações aqui.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI