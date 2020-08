Mais de 2000 condutores multados por problemas nas novas chapas de matrícula

By Guilherme André on 25 Agosto, 2020

Provavelmente já percebeu que as novas chapas de matrícula estão bem presentes nas estradas portuguesas. O modelo, que passou a ser obrigatório a todas as matrículas atribuídas após 2 de março de 2020, tem um novo design ao perder a barra amarela na lateral. Para além dos carros novos, os condutores de carros mais antigos também a podem mudar, contudo, nem toda a gente está a respeitar as novas normas. No total deste ano, já foram multados 2136 condutores pela PSP devido a problemas relacionados com as novas chapas de matrícula.

Relembramos que é necessário cumprir algumas medidas muito específicas como é o caso de 20 mm entre grupos, sem traços separadores, e ainda, 10 mm entre caracteres do mesmo grupo. Sem esquecer, claro, que os grupos devem ser centrados tanto na vertical como na horizontal. A ausência destes pontos pode levar a multas entre os 120 e os 600 euros e são motivo para chumbo na inspeção periódica do veículo.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI