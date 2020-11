Mansory aumenta potência e muda o estilo do Audi RS Q8

By Guilherme André on 19 Novembro, 2020





















A Mansory, preparadora de veículos de luxo alemã, mostrou o mais recente trabalho. Falamos de um Audi RS Q8 que, para além de mais potente, ganha um visual extravagante. De facto, começando pelo exterior, destaque para o kit de carroçaria em fibra de carbono que dá uma imagem mais agressiva ao SUV desportivo alemão. No entanto, não se trata de um tratamento exclusivamente estético visto que a Mansory afirma que também melhora aerodinâmica e downforce. A preparadora decidiu personalizar o SUV com uma cor preta e detalhes em vermelho como a faixa a vermelho que vai desde o capot à traseira.

Por outro lado, a imagem mais agressiva é acompanhada por um aumento de potência. Assim, o motor V8 de 4.0 litros biturbo recebe um novo sistema de escape e alterações no ECU, o que permite saltar dos 600 cv e 800 Nm de binário para uns expressivos 780 cv e 1000 Nm. Isto permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,3 segundos, menos 0,5s do que a versão de série. Já a velocidade máxima é agora de 330 km/h. Por fim, o preço desta transformação não é conhecido, mas o Audi RS Q8 base começa nos 185 650€ no mercado português.

Fonte: Mansory

