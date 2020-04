Marcas de luxo vendem-se mais ou menos em tempo de crise?

By José Manuel Costa on 8 Abril, 2020

Estamos em pleno Estado de Emergência e as vendas de automóveis novos caíram 56,7% em março. Será que as marcas Premium e de luxo foram afetadas?

Bom, entre todas elas teremos de destacar a Tesla. A marca americana de modelos elétricos conheceu um mês de março em grande ao ser um dos poucos construtores que conseguiu um resultado positivo. É verdade, a Tesla vendeu em março de 2020 um total de 544 carros, mais 55,2% que em março de 2019, quando tinha comercializado 355 unidades. Ficou boquiaberto? Pois.

Quanto ás marcas desportivas de topo, a razia é absoluta exceto para a Porsche, Bentley e para a Lamborghini. A primeira vendeu 45 carros, menos 25% que em 2019 quando em março vendeu 60 carros, a segunda comercializou 3 carros, ou seja, aumentou as vendas em 50% já que em março de 2019 tinha vendido 2 carros. A terceira vendeu um carro, o mesmo resultado de 2019. Ferrari, Maserati e Aston Martin venderam zero em março, quando no ano passado a primeira tinha vendido 2 carros, a segunda 1 e a terceira 3 carros.

No que toca ás marcas Premium, nenhuma escapou á razia sentida no mercado nacional. A Mercedes, a terceira marca mais vendida em Portugal, entregou 1.244 unidades em março (menos 30,3% face a 2019 quando venderam 1.785 unidades) e a BMW, quinta marca mais vendida em Portugal, perdeu 36,9% (857 unidades cintra 1.358 em 2019). A Volvo recuou 61,4%, de 547 unidades para 211 em março de 2020, enquanto a Audi caiu 60,3% ao vender 129 unidades, quando tinha vendido em 2019 325 veículos.

A DS vendeu 38 carros em março, menos 25,5% face a 2019 quando comercializou 51 carros. A Jaguar perdeu 52,4% caindo de 63 para 30 unidades e a Lexus recuou 809,2% de 86 para 17 unidades.

