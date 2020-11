Maruti mostra que é possível ter zero estrelas nos testes de segurança Global NCAP

By Guilherme André on 11 Novembro, 2020

Para quem não sabe, a Global NCAP realiza testes de embate a veículos novos com o objetivo de oferecer aos consumidores a performance de segurança medida de 0 a 5 estrelas. Se segue estes testes com atenção, sabe que é cada vez mais raro encontrarmos veículos vendidos em solo europeu com menos de quatro estrelas nos demoninados Euro NCAP. Contudo, há um novo veículo que falhou redondamente no teste e recebeu zero estrelas. Falamos do Maruti Suzuki S-Presso, um veículo comercializado no mercado indiano. Este modelo é considerado um hatchback de cinco portas e, no que diz respeito a segurança, apenas tem airbag para o condutor.

No vídeo em baixo podemos ver que os testes de embate são penosos e dão mesmo que pensar. “É bastante desapontante que Maruti Suzuki, o fabricante com a maior percentagem de mercado na India, ofereça uma performance de segurança tão baixa para os consumidores indianos. Fabricantes domésticos como a Mahindra ou Tata já demonstraram níveis altos/de segurança e proteção dos passageiros, ambos tendo conquistado cinco estrelas. Certamente, é tempo da Maruti Suzuki demonstrar interesse na segurança dos consumidores”, afirma David Ward, presidente da fundação “Towards Zero”, uma entidade dedicada à prevenção nas estradas.

Fonte: Global NCAP

