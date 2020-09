Maserati abre programa de personalização com três one-off

A Maserati está a aproveitar a apresentação do MC20 ao máximo. A marca de luxo italiana está a tentar a todo o custo regressar à ribalta e, para isso, tem feito vários anúncios em poucos dias. Um desses casos é o lançamento do programa de personalização da marca, denominado Fuoriserie. Como tal, aproveitaram para mostrar os três primeiros trabalhos, todos one-off, dos modelos Ghibli, Levante e Quattroporte na versão Trofeo. A Maserati decidiu chamá-los de Corse, Futura e Unica, respetivamente, e representam as escolhas para três tipos de clientes.

Ou seja, sempre que um cliente chegar ao programa Fuoriserie para escolher uma personalização, o primeiro passo é escolher uma destas três coleções. Começando pelo Corse, este é dedicado a condutores que procuram personalizações inspiradas nos modelos históricos de competição. O Futura pretende seduzir os consumidores mais desportivos e com gosto por tencologia. Enquanto o Unica é focado em clientes que preferem uma vida cheia de estilo, arte e cultura.

