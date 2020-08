Maserati apresenta as versões Trofeo que oferecem o motor V8 ao Ghibli

By José Manuel Costa on 11 Agosto, 2020







































































As versões Trofeo são as mais potentes de sempre da gama Maserati, passando a estar disponíveis no Ghibli e no Quattroporte, depois de terem feito a estreia no Levante.

É um novo capítulo da história da marca do Tridente: depois de lançar em 2018 o Levante Trofeo, a versão mais extrema e potente da gama do SUV, é agora a vez do Ghibli e do Quattroporte receberem versões Trofeo, funcionando como topo de todas as gamas da marca do Tridente.

Para sublinhar a identidade italiana da Maserati, as cores escolhidas para o lançamento da coleção Trofeo são as da bandeira do país: verde para o Quattroporte, branco para o Levante e vermelho para o Ghibli, que se combinam com os cromados polidos e com as aplicações em vermelho brilhante para alcançar uma aparência particularmente agressiva e elegante.

A grande novidade é a aplicação do motor V8 no Ghibli – pela primeira vez! – e no Quattroporte. Falamos do V8 duplo turbo de 3,8 litros, com uma potência de 580 CV e um binário de 730 Nm. O motor, que já é utilizado no Levante Trofeo, é construído pela Ferrari, em Maranello.

Novidade absoluta no Ghibli, o motor V8 foi já utilizado no passado no Quattroporte GTS, na sua versão de 530 cv, hoje são 580 CV para todos, Ghibli, Quattroporte e Levante. Contas feitas, com o V8, o Ghibli e o Quattroporte Trofeo são as berlinas mais rápidas de sempre da Maserati, com uma velocidade máxima de 326 km/h. O Levante Trofeo é mais lento, com “apenas” 302 km/h.

Tal como o Levante Trofeo, os Ghibli e Quattroporte Trofeo também incorporam o sistema de Controlo Integrado do Veículo (IVC), com uma configuração específica, que garante, reclama a Maserati, uma dinâmica de condução melhorada, uma maior segurança ativa e melhores prestações. Ghibli e Quattroporte têm um botão Corsa, que configura o automóvel para um estilo de condução ainda mais desportivo, contando, ainda, com o Launch Control, função pela primeira vez introduzida no Levante Trofeo.

Os retoques no estilo destas versões, incluem a grelha frontal com barras verticais duplas e acabamento Black Piano, a introdução da fibra de carbono nas molduras das tomadas de ar dianteiras e no extrator traseiro, dando um efeito ainda mais agressivo. Todos os Trofeo distinguem-se pelos detalhes vermelhos que caraterizam os perfis inferiores das emblemáticas saídas de ventilação laterais, assim como o raio no emblema do Tridente nos pilares C. Já na traseira, há mais alterações com os grupos óticos foram totalmente redesenhados, contando com um perfil tipo boomerang inspirado no 3200 GT e no protótipo Alfieri. Quanto ao Ghibli Trofeo, o capot também foi redesenhado, dispondo de duas saídas de ventilação, para uma melhor refrigeração, tal como no Levante Trofeo. Ghibli e Quattroporte Trofeo estão equipados com jantes Orione em alumínio de 21 polegadas, enquanto que as de 22 polegadas estão disponíveis no Levante Trofeo.

No interior, há um novo ecrã de bordo com uma interface exclusiva quando é acionada a ignição, enquanto que os encostos de cabeça ostentam o nome Trofeo em relevo. A exclusividade estende-se, também, aos revestimentos interiores, em pele natural Pieno Fiore de alta qualidade.

O sistema ADAS, evolui para incluir novas funções e, graças ao Active Driving Assist, a função de condução assistida pode, agora, ser ativada em vias urbanas e estradas comuns. Também há novas tecnologias, como o assistente virtual MIA (Maserati Intelligent Assistant), e o ecrã multimédia com resolução melhorada e maiores dimensões. No Ghibli e no Quattroporte Trofeo, o crã pssa a ter 10,1 polegadas, enquanto que o Levante mantém o ecrã de 8,4 polegadas, por falta de espaço disponível. Graças ao programa Maserati Connect, os modelos Trofeo estão permanentemente conectados.

