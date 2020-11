Maserati MC20 distinguido na China

By Guilherme André on 20 Novembro, 2020

A Maserati apresentou o novo MC20 recentemente, num evento em que o AutoMais participou. Este que é um desportivo “100% Itália” tem merecido elogios por parte dos especialistas do setor e a mais recente distinção não é uma surpresa. De facto, o Maserati MC20 conquistou o prémio de Performance Car of the Year 2021 na China. Selecionado por um júri composto por 41 elementos oriundos da imprensa automóvel, recebe o prémio com base na performance global, no desempenho no mercado, bem como em outros critérios chave de valorização dos modelos a concurso.

De recordar que o Maserati MC20 está equipado com um novo motor V6 Nettuno 3.0 litros biturbo com 630 cavalos. Assim, o desportivo acelera dos 0 aos 100 km/h em 2,9 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 325 km/h. A relação peso/potência é referencial, graças a um peso total declarado inferior a 1500 kg.

