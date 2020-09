Maserati MC20, o novo supercarro com 630 cavalos

By Guilherme André on 10 Setembro, 2020































A Maserati revelou o novo MC20, o primeiro supercarro da marca italiana desde o MC12 apresentado há 16 anos. Criado com base no concept Alfieri, lançado há seis anos, o MC20 é a mais recente aposta da marca italiana a pensar no futuro, não só em estrada, mas também em pista. Com 4669 mm de comprimento, 1965 mm de largura e 1221 mm de altura, o MC20 apresenta-se como um coupé, criado com base num chassis tubular em fibra de carbono e com um coeficiente aerodinâmico de 0,38. O exterior ganha ainda vários elementos em carbono como o lábio dianteiro, tejadilho, saias laterais e difusor traseiro. De referir que as jantes da unidade da apresentação são de 20 polegadas.

A versão a gasolina está equipada com um novo motor V6 biturbo desenvolvido pela Maserati com tecnologia inspirada na Fórmula 1. Este é capaz de atingir 630 cavalos às 7500 rpm e 729 Nm de binário entre as 3000 e as 5500 rpm, potência essa que é distribuída às rodas traseiras. Com auxílio de uma transmissão automática de dupla embraiagem de oito velocidades, é capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,9 segundos e atingir uma velocidade máxima de 323 km/h. O condutor vai ter à disposição quatro modos de condução (Wet, GT, Sport e Corsa).

No interior, continua o visual desportivo com elementos em fibra de carbono, por exemplo, na consola central ou patilhas atrás do volante. Estes detalhes são completos por um revestimento em pele com pespontos em azul, visíveis nos bancos ou portas. A Maserati não esqueceu o ponto tecnológico e o MC20 está equipado com ecrã central de 10,3 polegadas onde se encontra o novo sistema de infotainment, enquanto o painel de instrumentos é igualmente digital. Por fim, a Maserati deposita muita confiança no MC20 como um dos modelos importantes para o rejuvenescer da marca. Para além desta variante a gasolina é ainda esperada uma 100% elétrica com 323 km de autonomia, mas também uma versão exclusiva para pista. A produção arranca no final do ano e já o pode encomendar no site oficial da marca.

