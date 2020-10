Maserati mostra novo MC20 e nós estivemos lá

By João Isaac on 16 Outubro, 2020

























A convite da Maserati, fomos até Monsanto conhecer de perto o seu novo superdesportivo, o MC20. A marca do Tridente tem em curso um Road Show europeu, ação que durará três meses e que possibilitará aos clientes ficar a par de todos os detalhes da sua mais recente criação. Junto do novo MC20 marcou igualmente presença um Maserati Ghibli Trofeo Corse, uma criação desenvolvida para o lançamento do programa de personalização Fuoriserie e que incluirá a realização de eventos exclusivos na Europa, Médio Oriente e África.

Relativamente ao MC20, é impossível não ficar imediatamente impressionado com a simplicidade e pureza das linhas da sua carroçaria. Esta linguagem de estilo agora inaugurada é a inspiração para todos os futuros modelos da marca, gama à qual chegará, durante o próximo ano, o novo GranTurismo e que estreará uma motorização puramente elétrica. Este é, aliás, um dos focos da marca italiana, contando ter, em toda a sua futura gama de modelos, versões eletrificadas. Em 2021 chegará igualmente um SUV mais pequeno que o Levante, o novo Grecale.

O mais recente superdesportivo da Maserati recorre ao novo motor Nettuno, colocado em posição central, um três litros V6 biturbo de 630 cavalos totalmente produzido em Modena e que se destaca pelas câmaras de combustão duplas e pela utilização de duas velas por cilindro. Os seus condutores poderão assim desfrutar de uma velocidade máxima superior a 325 km/h e de acelerações de 0 a 100 e de 0 a 200 km/h que demoram apenas 2,9 e 8,8 segundos, respetivamente. A relação peso/potência é também referencial, graças a um peso total declarado inferior a 1500 kg.

A célula sobre a qual assenta o novo MC20 é construída em fibra de carbono e foi desenvolvida em parceria com a Dallara, especialista na construção de viaturas de competição. Foi também no túnel de vento da Dallara que a aerodinâmica do novo “Maserati Corse 2020” foi desenvolvida e afinada. Para o mercado português estão já reservadas algumas unidades do MC20 que deverão ser entregues durante o próximo ano. A gama incluirá, no futuro, quer uma versão descapotável, quer uma 100% elétrica, de acordo com a estratégia da Maserati para os próximos anos. Em Portugal, o preço base do novo MC20 é cerca de 269 mil euros.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI