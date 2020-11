Maserati Shamal poderá regressar como projeto especial da divisão Fuoriserie

By João Isaac on 20 Novembro, 2020











Chama-se Project Rekall e é o mais recente projeto da divisão Fuoriserie da Maserati, especializada na personalização de modelos da marca do tridente. O Rekall é uma moderna interpretação de um ícone da marca, o Shamal.

Com a ajuda de Carlo Borromeo, o designer responsável pelo Delta Futurista, bem como da equipa da Garage Italia de Lapo Elkann, a Fuoriserie mostrou as primeiras imagens daquilo que é a sua visão para o renascido Shamal.

A divisão especial da Maserati pretende também incluir toda a comunidade automóvel no projeto, convidando-nos, a todos, a dar a nossa opinião nas suas redes sociais. Siga por isso este link e deixe a sua opinião no perfil de Instagram da Maserati Fuoriserie e ajude a tornar este projeto realidade partilhando a sua visão.

