Mazda CX-30 e MX-30 conquistam prémios de design “Red Dot 2020”

By José Manuel Costa on 2 Abril, 2020







Ambos os modelos conquistaram o troféu “Red Dot Product Design 2020”, sendo os 8º e 9º troféus Red Dot conquistados pela linguagem de estilo “Kodo da Mazda.

O Mazda CX-30 é o segundo modelo de produção criado ao abrigo da mais recente evolução do design Kodo. A conceção de cada elemento do CX-30 de acordo com o princípio de “menos é mais” resultou num conjunto de superfícies limpas e harmoniosas, trazendo para o segmento dos SUV/crossovers compactos um visual totalmente original que foi elogiado pela Red Dot.

Quanto ao Mazda MX-30, possui uma bateria de iões de lítio de 35,5 kWh, permitindo-lhe uma autonomia na ordem dos 200 km, muito superior à média diária de 48 km que os clientes europeus percorrem. A aplicação da nova Skyactiv-Vehicle Architecture, bem como as tecnologias de segurança i-Activsense foram adaptadas a este VE de modo a complementar o comportamento inerentemente suave, silencioso e totalmente elétrico do modelo.

Estes são, assim, o 8º e 9º galardões Red Dot conquistados pelo design Kodo da Mazda até à data, na sequência aos atribuídos ao novo Mazda3 em 2019, ao MX-5 RF em 2017, ao MX-5 soft top, CX-3 e Mazda2, todos em 2015, e às anteriores gerações do Mazda3 (2014) e do Mazda6 (2013).

