Mazda mantém rede de reparadores autorizados a funcionar

By José Manuel Costa on 26 Março, 2020

Apesar do Estado de Emergência nacional, as oficinas estão abertas e por isso a rede de reparadores autorizados Mazda está em funcionamento.

Levando em linha de conta que as atividades de após-venda do sector automóvel são essenciais ao regular funcionamento da nossa sociedade e da nossa economia e salvaguardando-se todas as medidas e diretrizes de saúde entretanto implementadas, o Governo autorizou que as oficinas e reparadores autorizados se mantivessem em funcionamento, assegurando-se, assim, a continuidade de alguma autonomia das populações, na eventual necessidade da sua deslocação.

Reforçamos que está em vigor uma medida em que é expressamente pedido às populações que fiquem nas suas casas, em especial em zonas de maior risco ou com maior número de casos, abstendo-se de quaisquer contactos sociais ou de outra índole, apenas sendo autorizadas a ausentar-se das mesmas em casos de absoluta necessidade, para deslocações a supermercados e lojas de abastecimento de produtos de primeira necessidade, farmácias e/ou serviços médicos, bem como no apoio familiar ou, nos casos em que a sua função profissional implique a utilização de uma viatura.

“Como empresa de abrangência global, na Mazda estamos todos a trabalhar para garantirmos a continuidade dos nossos serviços, antecipando um futuro próximo em que todos possamos regressar à normalidade na prestação dos mesmos aos nossos clientes, sem os atuais e naturalmente indesejáveis constrangimentos, nomeadamente em termos de saúde”, referiu, Luis Morais, diretor geral da Mazda Motor de Portugal. “Entretanto, aproveito, em meu nome e em nome de todos os que diariamente trabalham na Mazda Motor de Portugal e na nossa Rede de Concessionários e de Reparadores Autorizados, para expressar a nossa mais profunda solidariedade para com todos aqueles que, de algum modo têm vindo a ser afetados e a sofrer com o atual surto de coronavírus, direcionando as nossas mais sinceras condolências às famílias que, nesta altura, já se viram privadas da companhia de familiares e amigos. À população em geral sublinho os meus votos de esperança e reforço a chamada de atenção para que, sempre que possível, mantenham o recolhimento nas suas casas e a distância social que são exigidas quer pelas autoridades, quer pela gravidade da situação em si, de modo a que possamos ultrapassar toda esta situação com a maior brevidade possível.”

