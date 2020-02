By José Manuel Costa on 10 Fevereiro, 2020

Parabéns!! A Mazda Motor de Portugal cumpriu 25 anos no dia 8 de fevereiro, sendo a segunda mais antiga representação da casa japonesa na Europa.

São 25 anos de atividade desde que herdou em 1995 a representação do anterior importador, a Sociedade Comercial Tasso de Sousa, sendo hoje a segunda mais antiga CNV (Companhia Nacional de Vendas) da Mazda Motor Corporation. Um aniversário redondo no ano em que a Mazda cumpre o seu centenário.

Tendo, desde 2012, a sua sede no 3º piso do nº 16 da Av. José Malhoa, na zona de Campolide, em Lisboa, ao longo deste seu quarto de século, a Mazda Motor de Portugal já teve os seus serviços centrais noutro ponto da capital – o nº 2 da Rua Rosa Araújo (de 1999 a 2012) – depois da transferência da sua sede inicial, originalmente sita no Porto, na Via Marechal Carmona, nº 664. Aquando da sua fundação foi nomeado Kozaburo Murao como Diretor Geral, posição que desde 1 de Novembro de 2007 é ocupada por Luís Morais.

“É com um indisfarçável orgulho que comemoramos hoje o nosso 25º aniversário, uma data que, para além de emblemática, ocorre em simultâneo com os festejos dos 100 Anos da Mazda Motor Corporation, representando todo um conjunto de alicerces que nos permitem olhar para o futuro com esperança e enormes expectativas”, referiu Luís Morais. “São 25 anos em que a Mazda em Portugal tem sabido adaptar-se às diferentes realidades e especificidades inerentes ao nosso mercado, nomeadamente em termos fiscais, acompanhando os seus diferentes ciclos de evoluções, decorrentes de variados fatores internos e externos ao sector, ao mercado e, em última instância, ao próprio país.”

“Para além de toda uma equipa de profissionais que trabalha na nossa sede – com quem, partilho orgulhosamente os parabéns por esta efeméride – quero, naturalmente destacar os nossos principais parceiros, indispensáveis para que a Mazda tenha ido ao encontro dos objetivos traçados neste nosso primeiro quarto de século. Refiro-me, naturalmente, à Rede de Concessionários e Reparadores Autorizados Mazda, um grupo que se mostra cada vez mais sólido, abrangente, estruturado e apto a atuar nos mais diversos domínios, algo que se tem visto repetidamente comprovado pela melhoria contínua em termos dos resultados de Qualidade de Serviço e Satisfação dos Clientes, comentários que registamos com enorme agrado e que continuamos a entender como fundamentais para a sustentabilidade da Mazda Motor de Portugal e da própria rede.”

Luis Morais, diretor geral da Mazda Motor de Portugal desde 2007

Em termos de representação em Portugal, continental e regiões autónomas, a Mazda Motor de Portugal conta, presentemente, com uma Rede de Concessionários composta por duas dezenas e meia de entidades que asseguram, também, o serviço de após-venda e de semelhantes serviços prestados.

O ano de 2008 foi de todos os recordes para a Mazda Motor Portugal, período em que a marca oriunda de Hiroshima matriculou 5.155 unidades, volume que lhe garantiu uma significativa quota de mercado de 2 por cento. Mais recentemente e a título de registo, entre 2017 e 2019 a Mazda comercializou 2.766, 2.474 e 3.072 unidades, respetivamente, sendo que a variação neste último caso é positiva e de uns expressivos 24,17%, atribuindo-se uma quota de mercado de 1,39 por cento.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI