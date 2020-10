Mazda MX-30 vai ter motor rotativo, mas diferente do que estamos habituados

By Guilherme André on 9 Outubro, 2020

Lembra-se do Mazda RX-8? Este foi o último modelo a utilizar o motor Wankel e, desde então, tem estado “esquecido” pela casa japonesa. No entanto, num vídeo publicado pela própria marca, podemos ver que está de regresso, mas desta vez numa carroçaria SUV com o Mazda MX-30 e com um “trabalho” diferente. Ao que tudo indica, este motor será utilizado na variante Skyactiv-R e funcionará como extensor de autonomia.

Na prática, o motor a gasolina não tem qualquer influência em rodas ou transmissão. É, pura e simplesmente, uma espécie de “gerador” para carregar as baterias de 35,5 kWh de capacidade do modelo elétrico, quando estas ficam vazias. Ou seja, na prática o MX-30 nesta versão Skyactiv-R pode ser considerado um híbrido. Curiosamente, este tipo de solução já tem sido estudado desde 2013, mas na altura com um protótipo de um Mazda 2. Para além disso, há rumores que metem em cima da mesa a utilização desta tecnologia no desportivo RX-9, onde o motor Wankel vai estar associado a um motor seis cilindros numa espécie de sistema híbrido.

