Mazda volta a produzir componentes para o MX-5 NA

By João Isaac on 23 Outubro, 2020

A Mazda revelou que vai dar início à produção de novos componentes para o primeiro MX-5 da história, geração que tem reúne uma enorme legião de fãs à sua volta. Nesse sentido, o catálogo de peças da marca japonesa passa a incluir 117 componentes para exemplares de volante à esquerda e 156 para os de volante à direita, componentes que são expedidos diretamente do Japão.

A escolha das peças a produzir novamente para o MX-5 NA resulta do feedback obtido junto de inúmeros clubes de fãs do modelo que assim comunicaram quais os componentes mais difíceis de encontrar para manter os MX-5 a rolar em perfeitas condições. As novas peças são exatamente iguais às de origem ou até melhores, uma vez que a marca de Hiroshima utiliza agora novas métodos de produção, resultando num fabrico de peças mais fiáveis, leves e resistentes.

Um exemplo disso é a nova capota de lona que permite agora um superior isolamento sonoro, bem como as jantes originais de 14 polegadas, em alumínio, da marca Enkei. Mas não só de componentes para o exterior se faz a oferta, sendo também possível encomendar componentes mecânicos e até mesmo simples mas essenciais parafusos.

