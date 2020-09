McLaren 765LT supera 250 km/h em menos de 10 segundos

By Guilherme André on 29 Setembro, 2020

É um dado adquirido que a McLaren tem alguns dos supercarros mais impressionantes do mercado. No entanto, parece que ainda são capazes de fazer melhor, tal como mostraram no novo 765LT que, para além de limitado, é uma versão melhorada do 720S. Os rapazes do Carwow decidiram mostrar isso mesmo, no vídeo em baixo, que deixa qualquer um com “água na boca”.

O apresentador acelerou até aos 255 km/h em menos de 10 segundos, o que demonstra bem o poderio do supercarro britânico. Isto só acontece devido ao motor 4.0 litros V8 biturbo com 765 cavalos e 800 Nm de binário. Isto permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,8 segundos o que o torna um dos carros mais velozes do mercado. Tudo isto acompanhado por um som incrível que acompanha o visual agressivo do carro. Para já é apenas uma demonstração do que é capaz, mas não deve faltar muito até começar a ser comparado com outros supercarros do mercado em corridas de drag race.

