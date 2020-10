McLaren Elva ganha personalização da Gulf

By Guilherme André on 19 Outubro, 2020











O McLaren Elva é um dos hipercarros mais impressionantes da atualidade graças a uma estética inspirada no passado, mas também por ser o modelo de estrada mais leve de sempre da marca britânica. Como se isso não bastasse, é um modelo limitado a apenas 149 unidades e com uma grande panóplia de soluções de personalização. É o caso desta nova decoração com as míticas cores da Gulf que foi apresentada no Goodwood Festival of Speed. Criada pela divisão de operações MSO, esta personalização utiliza o esquema de cores azul e laranja da Gulf Oil que torna o hipercarro ainda mais exclusivo e apetecível.

A utilização destas cores pela McLaren começou em carros de competição no Can-Am, F1 e Fórmula Indy entre 1968 e 1973. Desde então, o McLaren F1 GTR utilizou nos anos 90 em algumas competições, como é o caso das 24 Horas de Le Mans. Assim, o Elva junta-se a um grupo de “luxo” e torna-se o primeiro modelo e estrada a utilizar a mítica decoração da Gulf.

De recordar que o McLaren Elva está equipado com o motor V8 de 4.0 litros com 815 cavalos. O desenho exterior é inspirado nos modelos de competição dos anos 60 e, por isso, é feito sem para-brisas ou tejadilho.

