McLaren Elva vai ser ainda mais exclusivo

By Guilherme André on 22 Setembro, 2020

O ano 2020 está a ser duro para a indústria automóvel, principalmente para quem planeou lançar carros exclusivos como a McLaren. É certo que a marca não podia adivinhar, mas o contexto em que vivemos obrigou a marca britânica a tomar medidas drásticas para que o projeto continuasse. Assim, o Elva vai ser lançado, mas o número de unidades produzidas já foi cortado por duas vezes. Tudo começou com 399 previstos, reduzido em abril para 249, e agora, anunciaram que “no máximo” vão ser produzidos 149 unidades. Isto torna-o num dos McLaren mais raros de sempre.

De acordo com o construtor, os cortes resultam de peças disponíveis limitadas e ausência de “slots” de produção. Ainda assim, para quem quiser realmente comprar, a McLaren tem um configurador bastante completo. Os clientes podem utilizá-lo para criar um visual personalizado com várias combinações de cores para o interior e exterior.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI